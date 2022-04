Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, oggi, Instagram, Ida Platano e Federica

Uomini e Donne. Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Oggi al centro dello studio la bellissima Ida, la dama siciliana che ha fatto girare la testa a moltissimi uomini. Dopo la fine della conoscenza con Andrea, Ida è pronta a mettersi in gioco di nuovo e un nuovo corteggiatore è giunto per lei: Alessandro. Ma conosciamolo meglio!

Alessandro di Uomini e Donne: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano

Si chiama Alessandro e ha 39 anni il nuovo corteggiatore di Ida, la splendida dama siciliana. Per ora sappiamo solo che sviene da Salerno e lavora in un’azienda di famiglia, anche se, in precedenza, ha lavorato come commercialista per due anni. E’ laureato in economia. Era un po’ titubante per tutta la situazione, ma è deciso a conoscere Ida. Sarà lui che saprà farle dimenticare Riccardo?

Aggiornamenti sulla storia d’amore

Ormai è chiaro: Ida è sempre più presa da Alessandro. Sono settimane, infatti, che Ida chiede di avere sempre più tempo da passare con lui. Ma non è oro tutto quello che luccica. L’entusiasmo iniziale è stato leggermente smorzato durante la conoscenza, entrambi si sono, in puntata, dichiarati abbastanza confusi per il momento, anche se Alessandro ha detto che ”di pancia” è fortemente preso da Ida. Nonostante le paure e le insicurezze. Ha avuto modo di conoscere il suo lavoro e la sua famiglia, facendo alcuni passi importanti rispetto alla settimana scorsa. Ida non è contenta però, vorrebbe andare ancora più in là con lui. Per ora, Alessandro dice di essere molto preso, ma ancora non si sente completamente convinto.

I continui litigi

Non sembra esserci tregua per Ida e Alessandro. Prima i baci passionali, la complicità, poi le continue discussioni. Un po’ per la lontananza, un po’ per la gelosia della donna. I due, infatti, sembrano avere stili di vita differenti: lei a Brescia, con un figlio, lui a Salerno senza intenzione di trasferirsi. Ida è sempre più presa, Alessandro sembra distante e ha dichiarato di non essere innamorato. Arriveranno a un punto di incontro?