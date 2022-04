Valentina di Uomini e Donne, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro Vicinanza: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Oggi, al centro dello studio Alessandro Vicinanza, il cavaliere che ha chiuso definitivamente la storia d’amore con Ida Platano e ha deciso di rimettersi in gioco. Ora sta frequentando Valentina, una dama che ha partecipato alla trasmissione per conoscerlo.

Chi è Valentina di Uomini e Donne del Trono Over

Valentina è la nuova corteggiatrice di Alessandro Vicinanza. Ha 37 anni, vive a Roma, dove è nata e ha raccontato, in quei pochi minuti di presentazione ai microfoni di Uomini e Donne, di fare due lavori: la ragazza, infatti, fa le pulizie e lavora in mensa scolastica. Ha raccontato di amare il trekking, le lunghe passeggiate e di essere una grande tifosa della Roma, nonché appassionata di calcio. “Mi ha impressionato la tua voce” – ha detto ad Alessandro. L’uomo ha deciso di conoscerla meglio: nascerà l’amore tra i due? Ida farà parte del passato?

Chi è Alessandro Vicinanza?

Alessandro Vicinanza ha 39 anni, viene da Salerno e lavora in un’azienda di famiglia, anche se, in precedenza, ha lavorato come commercialista per due anni. Ha una laurea in economia e ha fatto molto discutere per la sua storia tormentata con Ida Platano, poi giunta al capolinea per diversi punti di vista e stile di vita diversi.