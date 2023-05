La ragazza e l’ufficiale, la serie turca su Canale 5: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

La ragazza e l’ufficiale è questo il nome della serie tv turca che è pronta a fare capolino questa estate su Canale 5 allietando così le calde serate dei telespettatori. Protagonista è Kıvanç Tatlıtuğ, il Cesur Alemdaroğlu di Brave and Beautiful, e la vicenda è ambientata ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Potrà un amore impossibile superare le difficoltà?

La Promessa su Canale 5, quando inizia la nuova soap opera spagnola: data, cast e trama

La trama della serie La Ragazza e l’ufficiale

La serie racconta della tormentata storia d’amore tra il luogotenente Kurt Seyit – primogenito di una ricca famiglia della Crimea – e Sura Verjeenskaya, la figlia di una nobile famiglia russa che l’uomo conoscerà nel corso di una festa. Fin da subito il destino giocherà un brutto scherzo alla coppia in quanto Kurt verrà chiamato al fronte dal quale poi farà ritorno per via di un infortunio. Preoccupato dall’incedere della rivoluzione bolscevica, l’ufficiale capirà che né lui né la sua amata sono al sicuro motivo per il quale il suo obiettivo primario sarà quello di portare Sura ad Instanbul. Un viaggio che con il passare del tempo diventerà una vera e propria impresa in quanto i due innamorati dovranno fare i conti con le difficoltà della vita. Difficoltà che metteranno alla prova anche il loro amore.

Stagioni e cast

La serie è suddivisa in due stagioni e nel cast fisso oltre al già menzionato Kurt troviamo anche l’attrice Demet Ozdemir, nota al pubblico per aver vestito i panni dell’ingenua Sanem Aydin in Daydreamer- Le Ali del Sogno. Nella versione originale, che nel 2014 è andata in onda in Turchia, la serie è suddivisa in 21 episodi della durata di circa 100 minuti ciascuno. La versione italiana si compone di due stagioni e stando a quanto finora descritto, le emozioni e i colpi di scena – pronti a tenere i telespettatori con il fiato sul collo – non mancheranno!