Il cast di Beautiful arriva a Roma per girare una puntata: ecco quando e dove

Il cast della longeva e fortunata soap opera Beautiful torna in Italia. Una tre giorni di riprese che vedrà impegnati nella Penisola gli attori principali della soap. Dove soggiorneranno? E quale la località scelta per le riprese? A 11 anni dalle scene girate in Puglia e a 21 da quelle girate tra Camogli e Portofino nel 2002, sette attori di Beautiful faranno capolino a Roma per girare alcune scene tra il Colosseo, Piazza Navona e Piazza di Spagna. Non è inoltre da escludere lo spostamento della troupe al Gianicolo o in altri punti strategici della città.

Gli attori di Beautiful (una parte) sbarcano a Roma per una tre giorni di riprese

Una parte degli attori di Beautiful arriverà in Italia e precisamente a Roma per girare le scene che avranno per location alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Città Eterna. A fare capolino nella capitale sette attori della longeva serie Beautiful, quali: Katherine Kelly Lang (Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Matthew Atkinson (Thomas), Lawrence Saint-Victor (Carter). Con loro anche lo storico produttore della soap Bradley Bell. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a far ricadere la scelta sul Roma per via del suo “efficace romanticismo”. In città il prossimo 15, 16 e 17 maggio, sarebbero già in corso i casting volti alla ricerca delle comparse che prenderanno parte alle riprese delle puntate italiane in onda su canale 5 il prossimo anno.

Dove alloggeranno gli attori

Gli attori di Beautiful che saranno a Roma per una tre giorni di riprese il prossimo 15, 16 e 17 maggio, alloggeranno all’Hotel Plaza. Quest’ultimo è il medesimo hotel scelto già nel 1991 dai produttori della soap, anno in cui parte del cast fu ospite della Rai che trasmetteva gli episodi. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter Roma, sarebbe previsto un omaggio ai doppiatori italiani della soap nonché un’apparizione di alcuni volti noti italiani. Infine, per girare le scene che andranno a comporre le puntate italiane di Beautiful gli attori indosseranno solo brand locali.