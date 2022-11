Katherine Kelly Lang, chi è ‘Brooke’ di Beautiful: età, carriera, film, chi è il marito, vita privata, foto e Instagram

Torna l’appuntamento del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice Katherine Kelly Lang, meglio conosciuta come la Brooke di Beautiful, la soap opera di successo di Canale 5. La donna ai microfoni di Silvia Toffanin si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang è nata a Los Angeles il 25 luglio del 1961 ed è una nota attrice, conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato Brooke Logan, la protagonista femminile della soap opera Beautiful, ruolo che ricopre dal 1987. La sua prima apparizione, però, è stata nel 1979 in un film, poi ha mosso i primi passi nel mondo del cinema e ha ottenuto diverse parti in molti film, come l’horror La promessa di Satana e Jocks.

In televisione, invece, ha interpretato nel 1984 una parte nel telefilm Happy Days, poi ha preso parte a diversi ruoli in telefilm con Maquerade e Professione pericolo.

Il successo con Beautiful

Ma è nel 1987 che l’attrice ha sostenuto il provino per il ruolo di Caroline Spencer per una nuova serie della CBS, Beautiful, inizialmente pensata per breve durata. L’attrice non è stata presa per quel ruolo, ma le è stata offerta la parte di Brooke Logan, che ha interpretato per anni. Il suo, infatti, è un personaggio centrale dell’intera serie ed è diventata una star mondiale a tutti gli effetti.

Gli altri suoi lavori

Oltre a Beautiful, l’attrice ha recitato in molti film e in televisione ha interpretato altri ruoli da guest star. Nel 2013, invece, è stata testimonial del nuovo profumo Impero Couture e nel 2014 è entrata nel cast di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1, dove si è esibita al fianco del ballerino professionista Simone Di Pasquale.

Le curiosità

Suo padre era un campione olimpico di sci, mentre sue madre era un’attrice.

Brooke è uno dei personaggi centrali della seria e Katherine, insieme a John Mccook, è l’unica attrice storica presente sin dalla prima puntata.

Chi è il marito, vita privata e figli

L’attrice si è sposata due volte e ha tre figli. Dal primo matrimonio con Skott Snider (1989-1995) sono nati Jeremy Skott e Julian: entrambi hanno recitato in Beautiful da piccoli. Il primo nel ruolo di Rick Forrester, il secondo nel ruolo di Bridget.

Nel 1997 Katherine ha avuto una terza figlia, Zoe Katrina, nata dall’unione con il compagno Alex D’Andrea, registra italiano. I due si sono sposati nel 1997, ma nel 2012 hanno divorziato e hanno intrapreso una battaglia legale. Nel 2018 l’attrice è diventata nonna di Zuma, figlia di Zoe. Ora è felice al fianco di Dominique, un uomo più giovane di lei.

Kelly Lang punta tutto su Instagram

L’attrice Katherine Kelly Lang ha un profilo Instagram e con l’account @katherinekellylang vanta oltre 340 mila followers.