Katherine Kelly Lang, chi è il fidanzato Dominique: età, lavoro, foto e Instagram

Katherine Kelly Lang, meglio conosciuta come la Brooke di Beautiful, oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo e parlerà sì della sua meravigliosa carriera e della consacrazione nella soap opera di successo, ma anche della vita privata. E dell’amore e della serenità ritrovata al fianco del compagno Dominique.

La storia d’amore tra Katherine Kelly Lang e Dominique Zoida

L’attrice si è sposata due volte e ha tre figli. Dal primo matrimonio con Skott Snider (1989-1995) sono nati Jeremy Skott e Julian: entrambi hanno recitato in Beautiful da piccoli. Il primo nel ruolo di Rick Forrester, il secondo nel ruolo di Bridget.

Nel 1997 Katherine ha avuto una terza figlia, Zoe Katrina, nata dall’unione con il compagno Alex D’Andrea, registra italiano. I due si sono sposati nel 1997, ma nel 2012 hanno divorziato e hanno intrapreso una battaglia legale. Nel 2018 l’attrice è diventata nonna di Zuma, figlia di Zoe. Ora, però, dopo una vita sentimentale travagliata, ha ritrovato la serenità al fianco di Dominique Zoida, suo attuale fidanzato. Lui è più giovane di lei di 16 anni, ma questo non scalfisce certo il rapporto e il loro amore.

Cosa sappiamo di lui

Dominique Zoida è un volto noto dello spettacolo e vanta alle spalle un’importante carriera in tv. O meglio, ha lavorato molto dietro le quinte: lui è direttore marketing della rete CBS, vive in America, ma spesso sceglie l’Italia, insieme alla sua dolce metà, per trascorrere le vacanze. Stando alle foto pubblicate sui social, Dominique ama molto andare in bici. Tanti, infatti, gli scatti in sella alla sua mountain bike!

Instagram

Dominique ha un profilo Instagram e con l’account @dom472522 vanta oltre 6 mila followers.