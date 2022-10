Simone Di Pasquale, chi è la fidanzata: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il ballerino Simone Di Pasquale, che dopo aver deciso di lasciare Ballando con le Stelle, in qualità di maestro, è ritornato nella trasmissione del sabato sera come opinionista.

Simone Di Pasquale e la storia d’amore con Maria

Simone Di Pasquale, noto ballerino professionista, ha avuto una lunga storia d’amore, dal 1998 al 2005, con la collega Natalia Titova, ora felice al fianco del nuotatore Rosolino. Simone, però, ha ritrovato la serenità al fianco di Maria, una ragazza che aveva conosciuto e frequentato già quattordici anni fa: poi, per uno strano scherzo del destino, le loro strade si erano divise. E ora si sono ricongiunte.

Cosa sappiamo su di lei

La nuova fidanzata del ballerino e personaggio televisivo si chiamerebbe Maria, ma non abbiamo molte informazioni su di lei. Quasi sicuramente è lontana dal mondo del gossip, preferisce tenere la sua vita lontano dai riflettori e compare raramente al fianco di Simone Di Pasquale. I due, però, sono innamorati e complici: dopo 14 anni dal primo incontro si sono rivisti. E hanno iniziato a scrivere un nuovo capitolo della loro vita.

“Ci siamo ritrovati e innamorati grazie al padel” – ha detto il ballerino in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. Un amore che tengono lontano dal gossip. Al settimanale Di Più ha detto: “Vedremo se con lei riuscirò a realizzare uno dei più grandi sogni della mia vita: mettere su famiglia”. Di Maria non sappiamo nulla: non compre su Instagram, ma sicuramente impareremo a conoscere qualcosa in più su di lei attraverso il compagno Simone!