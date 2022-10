Simone Di Pasquale: chi è, età, carriera, Ballando con le Stelle, fidanzata, la storia con Natalia Titova, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti di oggi anche Simone Di Pasquale, noto ballerino professionista di Ballando con le Stelle, ora opinionista del programma con la collega Sara Di Vaira. Simone si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è nato a Roma il 27 febbraio del 1978 ed è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo. Ha iniziato a gareggiare piccolissimo, a soli 10 anni e dal 1998, in coppia con Natalia Titova, ha partecipato a numerose competizioni fino al 2009. Nel 2004 la coppia si è affermata a livello internazionale raggiungendo il quinto posto al concorso World Master di Innsbruck e il primo posto al concorso Rising Stars UK, ma Simone Di Pasquale è noto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Il successo a Ballando con le Stelle (e non solo)

Simone Di Pasquale è noto al pubblico per la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle, di cui ha vinto la prima edizione, nel 2005, in coppia con Hoara Borselli. Tra il 2006 e il 2009 è stato ospite di diverse trasmissioni di Rai 1 e ha preso parte a molti musical in giro per l’Italia. Nel 2000, invece, ha aperto a Roma una scuola di danza e una società di organizzazione di eventi. Recentemente, nel 2022, ha partecipato alla terza edizione del Cantante Mascherato con la maschera del Drago. E ora è ritornato a Ballando con le Stelle, in qualità di opinionista.

Chi è la fidanzata, vita privata

Simone Di Pasquale è stato fidanzato dal 1998 al 2005 con la ballerina e collega Natalia Titova. Poi le loro strade si sono divise e lei ora è felice al fianco del nuotare Rosolino. Simone, però, pare abbia ritrovato la serenità ed è fidanzato con Maria. I due si sono conosciuti ben 14 anni fa, poi si sono ritrovati.

Simone Di Pasquale punta tutto su Instagram

