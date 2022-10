Antonella Fiordelisi del GF VIP è fidanzata? Chi è Gianluca Benincasa: età, lavoro, foto e Instagram

Cosa sappiamo sulla vita privata dell’influencer Antonella Fiordelisi, una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ebbene la bella Antonella, che sembra aver rubato il cuore anche a qualche suo coinquilino, sembra sia impegnata con Gianluca Benincasa. Ma chi è Gianluca? Andiamo a vedere…

Chi è il fidanzato della Fiordelisi

La verità è che sul presunto amore di Antonella Fiordelisi si sa davvero poco, tranne la frequentazione con l’influencer. Non si conoscono dettagli sulla vita privata dell’uomo. Non è presente sui social e non si hanno notizie circa il suo impegno lavorativo e la sua età. Insomma tutto è avvolto da un alone di mistero.

Non sembra neanche sia certo che Antonella e Gianluca siano fidanzati. Ci sono delle foto che li ritraggono insieme, ma c’è anche un post nel quale Gianluca commenta la simpatia di Edoardo Donnamaria per Antonella sottolineando: “Se sei felice tu lo sono anche io”.

Come procede l’amore di Donnamaria per la gieffina

Messaggi poco chiari, quindi, sull’eventuale storia d’amore tra Antonella e Gianluca. C’è chi ritiene che sia solo una finzione per alimentare la curiosità nella casa più spiata dagli italiani.

Sembra, però, certa la simpatia di Edoardo nei confronti di Antonella. I due si sarebbero scambiati anche un bacio. E Donnamaria ha dichiarato: “Tanto non ti mollo” rivolgendosi proprio alla gieffina. Chissà come andrà a finire…