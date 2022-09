Bacio al GF VIP tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Cosa è successo

Nonostante sia iniziato da poche settimane, il Grande Fratello Vip non smette di regalare colpi di scena che tengono i telespettatori incollati allo schermo. L’ultimo rumors vede protagonisti Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, tra i quali sembrerebbe essere scattata la scintilla. Ma cosa è successo tra di loro nella casa più spata d’Italia?

L’interesse di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria appaiono sempre più vicini e sembrerebbe proprio che la donna si sia innamorata del suo coinquilino. Ecco cosa ha detto a Carolina Marconi rispetto al ragazzo: ‘Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero? Edo c’ha un cazzo di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutto...’

La cotta della gieffina parrebbe confermata anche in base a quanto da lei stessa dichiarato poco dopo ad Elonoire Ferruzzi e Sara Manfuso: ‘Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari…’

Il bacio (presunto) nella sauna

Accertata la cotta, c’è chi sostiene che tra i due c’è stato un bacio all’interno della sauna. A smentire le voci a riguardo è la diretta interessata Antonella che ha così risposto alle sue amiche in merito al presunto bacio: ‘Se l’ho baciato profondamente nella sauna? Ma no dai! Movimenti strani? No dai figuriamoci. Gli piacerebbe al signorino. Però dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi’, tuona decisa Antonella. Come andrà tra i due? Non resta che sintonizzarci e scoprirlo!