Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 settembre 2022: televoto, ospiti, ultime news su Giaele e Ginevra

Poche settimane e già nella casa del GF VIP, quella più spiata di sempre, sono iniziate le prime discussioni. Prime complicità sì, ma anche prime litigate, alcune accese: basti pensare a quella tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, che poi si sono chiariti, o a quella (ancora in corso) tra Giaele e Ginevra Lamborghini. E stasera, nel corso della puntata sicuramente se ne parlerà. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà contare sull’appoggio delle sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A Giulia Salemi, invece, il compito di dare voce al popolo social.

Lo scontro tra Giaele e Ginevra al GF VIP stasera

Questa sera, molto probabilmente, si parlerà della discussione accesa tra Giaele, che nella casa ha già fatto chiacchierare per la sua idea di amore ‘libero’ col marito, e Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha votato la ‘rivale’ ed è stata chiara: ‘Lei è innamorata, ma del portafoglio di lui’. Ed è bastato questo per far accendere la miccia. Molti concorrenti si sono schierati dalla parte di Ginevra, altri da quella di Giaele: le due riusciranno a chiarirsi e a scendere a un compromesso per vivere in maniera civile in casa?

Chi è il preferito?

Sono ben 6 i ‘vipponi’ finiti al televoto perché nominati dai concorrenti. Ci sono Nikita Pelizon, modella ed ex partecipante di Pechino Express, Antonella Fiordelisi, influencer e schermitrice che sta già mostrando a tutti il suo carattere forte e deciso, Marco Bellavia, noto conduttore che si sta avvicinando a Pamela Prati. E ancora, Daniele Dal Moro, ex gieffino, Edoardo Donnamaria, volto di Forum, e Sofia Giaele De Donà, che sta facendo parlare di sé per il suo amore libero con il marito. Chi di loro sarà il preferito del pubblico?

Adriana Volpe torna al GF VIP

Questa sera, invece, ci sarà un ritorno gradito, forse non per tutti, al Grande Fratello Vip. Adriana Volpe, ex opinionista della scorsa edizione, ritornerà in studio. Come reagirà la sua ‘nemica’ Sonia Bruganelli? Non ci resta che seguire la trasmissione per scoprirlo!