GF VIP 7, chi è il preferito tra Antonella, Daniele, Edoardo, Giaele, Marco e Nikita: sondaggi e percentuali televoto

Il GF VIP ha riaperto la sua casa agli italiani da pochi giorni, eppure già iniziano a esserci le prime litigate, i primi feeling e le prime discussioni. Così, come non sono certo mancate le polemiche sulle nomination della scorsa settimana: i concorrenti pensavano di nominare il ‘collega’ da mandare a casa, invece il pubblico sarà chiamato a decidere il preferito. Che, quindi, resterà a Cinecittà, forse addirittura con un privilegio.

Chi è al televoto al GF VIP

Sono ben 6 i ‘vipponi’ finiti al televoto perché nominati dai concorrenti. Ci sono Nikita Pelizon, modella ed ex partecipante di Pechino Express, Antonella Fiordelisi, influencer e schermitrice che sta già mostrando a tutti il suo carattere forte e deciso, Marco Bellavia, noto conduttore che si sta avvicinando a Pamela Prati. E ancora, Daniele Dal Moro, ex gieffino, Edoardo Donnamaria, volto di Forum, e Sofia Giaele De Donà, che sta facendo parlare di sé per il suo amore libero con il marito. Chi di loro sarà il preferito del pubblico?

Nikita è la preferita, Giaele no: le percentuali

Stando al sondaggio pubblicato sul sito Grande Fratello Forum, Nikita Pelizon sembrerebbe essere la preferita con il 36,45%. A seguire Antonella Fiordelisi con il 20.39%, Marco Bellavia con il 14.80%. Nelle ultime posizioni, invece, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, che superano il 10% e Sofia Giaele con il 5.45%. Lei, quindi, sembrerebbe essere la meno preferita: sarà così? Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata di domani su Canale 5, in prima serata.

Come votare

I telespettatori hanno a disposizione ben 4 modalità per votare il preferito o il concorrente da mandare a casa. Ecco quali sono e come fare: