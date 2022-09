Televoto GF VIP 7: come si vota, qual è il numero e come funziona. Le modalità

Il Grande Fratello Vip ha preso il via da pochi giorni, ma il reality come sempre già sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Che non vedono l’ora di iniziare a votare il preferito o il concorrente da mandare a casa. Sì, perché ogni settimana Alfonso Signorini, salvo qualche eccezione, aprirà un televoto e spetterà al pubblico decidere chi far restare e chi, invece, dei ‘vipponi’ deve abbandonare il gioco.

Come funziona il televoto al Grande Fratello Vip

I telespettatori hanno a disposizione ben 4 modalità per votare il preferito o il concorrente da mandare a casa. Ecco quali sono e come fare:

Si può usare l’APP Mediaset Infinity: basterà accedere all’app, poi cliccare sul pulsante VOTA per esprimere la preferenza;

Si può usare il SITO WEB: basterà registrarsi e accedere alla sezione televoto per esprimere la preferenza;

Votare tramite SMART TV: basterà sintonizzarsi su Canale 5, premere il tasto ‘Freccia su’ per accedere all’app Mediaset Infinity

E ancora, c’è il metodo classico, il tradizionale SMS al numero 477.000.2: in questo caso bisognerà indicare il nome del concorrente, il costo massimo è di 0,1613 a seconda dell’operatore.

Quante sono le puntate del GF VIP 7?

Il Grande Fratello Vip ha preso il via lunedì 19 settembre e dovrebbe terminare il 26 dicembre. Ma non è detto perché i telespettatori sanno che, a seconda del gradimento, il reality potrebbe continuare. E magari superare l’edizione più lunga di sempre, quella dell’anno scorso. Chissà!