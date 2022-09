Grande Fratello Vip, anticipazioni seconda puntata: chi entra stasera, gli ospiti, nomination di giovedì 22 settembre 2022

Dopo il debutto e il successo della prima puntata, andata in onda lunedì, questa sera torna il classico e imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality che da sempre, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La casa più spiata d’Italia ha riaperto le sue porte, i riflettori si sono accesi ancora una volta e una parte dei ‘vipponi’ ha fatto il suo ingresso, tra primi battibecchi, risate e feeling. Stasera, però, entreranno nuovi concorrenti, che potrebbero iniziare a far vacillare l’equilibrio. Chissà…

Chi entra stasera al GF VIP?

Non è ancora chiaro, il mistero c’è e la suspence è tanta, ma probabilmente stasera nella casa di Cinecittà entreranno nuovi concorrenti. Ecco chi potrebbe varcare la soglia della porta rossa:

Giovanni Ciacci, quasi sicuramente perché lunedì era in collegamento e stava finendo la sua quarantena

Carolina Marconi, ex gieffina che ha vinto recentemente la sua battaglia contro il tumore

Gegia

Edoardo Donnamaria

Marco Bellavia

Sofia Giaele De Donà

Daniele Del Moro

Il primo scontro tra Luca Salatino e Cristina Quaranta

Questa sera, molto probabilmente, si parlerà anche dei primi scontri, come quello avvenuto per la spesa tra Luca Salatino, chef ed ex tronista di Uomini e Donne, e Cristina Quaranta, volto de Non è la Rai. O ancora, al centro i feeling, le prime complicità, gli interessi degli uomini e delle donne. Insomma, ne vedremo delle belle!

Dove e a che ora vedere il GF VIP

In attesa di capire cosa succederà stasera, vi ricordiamo che il GF VIP si può seguire in diretta tv o streaming il lunedì e il giovedì, ma i ‘vipponi’ terranno compagnia ai telespettatori anche nelle varie fasce quotidiane, in onda su Canale 5 e su Mediaset Extra (qui h24). La replica della puntata di stasera, invece, andrà in onda domani su LA5.