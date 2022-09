Elenoire Ferruzzi al GF VIP: come era prima, foto, il percorso di transizione

Poco più di una settimana dal debutto del Grande Fratello Vip, ma nella casa più spiata d’Italia già si sono create le prime dinamiche. Tra amicizie, complicità, discussioni accese e strategia. Nel corso della puntata di ieri, ampio spazio è stato dedicato a Elenoire Ferruzzi, una delle concorrenti più chiacchierate e amate di questa edizione. Lei, che spesso ha raccontato la sua vita difficile, si è legata molto a Luca Salatino, chef e pugile romano. Per lei sta nascendo l’amore, per lui si tratta solo di un’amicizia perché il suo cuore batte per Soraia, la ragazza conosciuta sotto i riflettori di Uomini e Donne.

Elenoire Ferruzzi e la vita prima

Elenoire Ferruzzi si porta dietro tante cicatrici e ricordi di un passato tormentato. Oggi è una concorrente del GF VIP, già amata dal pubblico, icona trans e sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+. Nella casa più spiata d’Italia si sta facendo conoscere e ha già raccontato parte del suo vissuto, lei che ha sofferto molto, che ha lottato contro le discriminazioni e i pregiudizi. Lei che è andata avanti e ha iniziato un percorso di transizione quando aveva 16 anni. Da Massimo ad Elenoire.

“Io ero una bambina nel corpo sbagliato” – ha detto la ‘vippona’. Che non ha certo fatto mistero di aver ricorso alla chirurgia estetica. Il suo volto, d’altra parte, ne è la prova: “La chirurgia estetica? Una meraviglia” – ha detto Elenoire.

Le foto di Elenoire Ferruzzi prima

