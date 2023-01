GF VIP, il televoto su Antonella Fiordelisi era truccato? Cosa ha detto Alfonso Signorini

GF VIP, l’ultimo televoto sul web conferma Antonella Fiordelisi come la favorita del pubblico. Questo risultato, però, desta molti sospetti e l’hashtag “#Televototruccato” diventa virale. Il televoto del GF VIP è onesto oppure viene pilotato? Ecco tutto quello che sappiamo e cosa ha risposto Alfonso Signorini, padrone di casa del reality show che da mesi, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Gli stessi che ora sono ‘in rivolta’.

Il caso del televoto truccato al GF VIP

Alcuni precedenti nella tv italiana hanno dato terreno fertile alla polemica: già da tempo i fan si chiedono se dietro il GF e ad altri programmi il televoto non venga truccato. Ci sono stati vari casi nella storia in cui questo si è dimostrato vero. Tutti ricorderete la vittoria di Walter Nudo durante la prima edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo poco tempo Lele Mora raccontò che i voti erano dovuti tutti ad un’ondata di telefonate da un call center pagato dal vincitore. Oggi le modalità sono cambiate e il televoto avviene sul web, quindi potrebbero essere dei profili falsi generati da dei bot a elargire così tanti voti?

La polemica per il televoto su Antonella Fiordelisi

L’ultimo televoto web sulle preferenze dei concorrenti del GF VIP ha visto il trionfo di Antonella Fiordelisi, che ha ottenuto il 45% dei voti. E’ nata subito la polemica online: “Impossibile che lei sia la preferita, c’è stata sicuramente una manomissione”, hanno esordito molti fan. Oriana Marzoli sembrava avesse le preferenze di tutti, quindi o c’è stato un errore nelle previsioni, oppure qualche trucco dietro i voti. Ecco tutto quello che sappiamo.

Cosa ha detto Alfonso Signorini

Subito dopo il risultato, in cui anche Alfonso Signorini aveva previsto che avrebbe vinto la cara e benvoluta Oriana, il padrone di casa ha mostrato le sue perplessità. Non ha finto imbarazzo, ma dei seri dubbi l’hanno portato ad indagare più a fondo. Infine, ha sciolto ogni ambiguità rispondendo ad una fan: “Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.

E ora i fan sono chiamati a votare per la prossima puntata. Con il GF VIP che continua a regalare emozioni e…grandi colpi di scena!