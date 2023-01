Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 2 gennaio

Primo imperdibile appuntamento del 2023 con il Grande Fratello Vip il reality più famoso della tv condotto da Alfonso Signorini che ogni settimana tiene compagnia a migliaia di spettatori. Al suo fianco, per questa puntata, Orietta Berti e i conduttori di GF Vip party: Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli mentre in studio ci sarà Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social. Quella del 2 gennaio ha segnato peraltro l’ingresso del programma nel nuovo anno ed è stata ricca e densa di tantissime emozioni. Gli ingredienti sono sempre gli stessi ma riescono lo stesso a tenere incollati allo schermo i telespettatori: intrighi amorosi, scontri, litigi, chiarimenti, ogni settimana non mancano mai argomenti di discussione così come le immancabili polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 2 gennaio 2023 e soprattutto chi è stato eliminato? Chi invece è stato spedito al televoto dopo le nomination? Scopriamo tutto insieme.

Chi è stato eliminato ieri sera al Gf Vip?

Passato il Capodanno è tempo per i ‘vipponi’ di tornare concentrati sulla competizione. La Pelizon è finita nelle ultime ore del 2022 al centro di un acceso dibattito e si è discusso molto delle opinioni di alcuni Vip su di lei, come a tenere banco sono state le vicende di Antonella ed Edoarso (solo per fare un altro esempio). Ricordiamo però chi era finito al televoto prima di questa puntata. A rischiare l’eliminazione erano Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Wilma Goich e Sarah Altobello. Ma dando uno sguardo ai sondaggi, come quello su Grande Fratello Forum Free, era Wilma Goich la concorrente con meno preferenze rispetto agli altri coinquilini. Stesso esito aveva dato un altro blog quello di Reality House. Sarà stata lei dunque a dover abbandonare la casa più spiata d’Italia? Chi è finito invece al televoto dopo le nomination di questa settimana?

Alla fine ad essere eliminata è stata Wilma Goich: tuttavia la concorrente ha fatto rientro nella casa grazie al biglietto di ritorno.

Concorrenti in nomination e cosa è successo nella puntata del 2 gennaio

Passiamo alle nuove nomination. I nominati della puntata sono stati Dana, Davide e Oriana. Ma cos’altro è successo nella puntata di ieri? Patrizia Rossetti ha invece deciso di lasciare la casa del Gf Vip per problemi di salute; ricordiamo inoltre che Antonino Spinalbese si trova in Ospedale ed ha partecipato alla puntata collegamento.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande fratello Vip

Il Grande Fratello Vip non andrà in onda sabato 7 gennaio 2023 perché, com’è noto, quel giorno ci sarà la prima puntata di C’è Posta per te con Maria De Filippi sempre in prima serata su Canale 5. Al momento il Gf dovrebbe tornare pertanto ad un solo appuntamento settimanale, cioè quello del lunedì sera. Salvo cambiamenti dunque Alfonso Signorini con i suoi ‘vipponi’ ci aspettano lunedì 10 gennaio 2023 come di consueto nella fascia prime time di Canale 5.

