Sandra Milo: ‘Avevo detto sì al Grande Fratello Vip, ma per l’assicurazione sono troppo vecchia’

Sandra Milo sarebbe potuta essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Aveva infatti accettato la proposta fatta da Alfonso Signorini, che la voleva nel programma, all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma il destino – o meglio l’assicurazione – ha deciso altrimenti. A raccontarlo è proprio la Sandrina nazionale, nel corso di un’intervista rilasciata a Cusano Media Group.

Problemi di età

“Il GF VIP volevo farlo. Avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva, perché sono troppo vecchia”, ha svelato la grande attrice. Poi la Milo ha parlato anche degli altri programmi televisivi a cui ha preso parte negli ultimi anni, partendo da “Quelle brave ragazze”, andato in onda su Sky. “Lì ho conosciuto Orietta Berti, che è diventata un’ottima amica. Non avevo mai viaggiato prima di quel momento con delle donne. I miei viaggi erano sempre stati con dei compagni. Non avevo idea che si potesse viaggiare in questo modo, con delle amiche. È stato veramente tutto molto bello”.

Sulla partecipazione della Berti al Grande Fratello Vip ecco il suo commento. “Orietta al GF VIP? Non l’ho seguita molto, ogni tanto però la guardo e ci telefoniamo spesso. È stata una scoperta, una donna che ha conquistato una serenità vera, che deve a se stessa e alla coerenza morale e di vita che ha portato avanti. Ha sempre fatto quel genere di canzoni e spettacolo, lei è una donna soddisfatta di sé”.

L’importanza di scoprire sé stessi