Grande Fratello Vip: sorpresa da parte di un uomo misterioso per Giaele, chi sarà?

Anche durante le festività natalizie il Grande Fratello Vip non smette di regalare sorprese e colpi di scena ai propri telespettatori ma non solo. Protagonisti di inaspettati eventi gli stessi gieffini che si preparano ad una puntata davvero frizzante. Ricordiamo che l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia va in onda questa sera, lunedì 26 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Al timone del reality, come sempre, Alfonso Signorini, pronto a guidare i telespettatori in nuove, frizzanti avventure! Ma cosa accadrà questa sera?

Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 26 dicembre 2022? Le anticipazioni per il giorno di Santo Stefano

Grande Fratello Vip, il legame tra Giaele e Antonino

Anche in questo lunedì di festa, i colpi di scena non mancheranno. Infatti, la gieffiena Sofia Giaele De Donà sarà protagonista di una sorpresa. Ricordiamo che la donna, nel corso della propria permanenza nella casa pare aver avuto un flirt con Antonino Spinalbese che non è andato esattamente a genio a suo marito, il quale è andato su tutte le furie. Il rapporto tra Spinalbese e Giaele adesso sembra essersi guastato, complice la vicinanza della donna con l’altra gieffina Oriana Marzoli. Ragazza quest’ultima che Spinalbese avrebbe illuso e poi lasciato perdere.

La sorpresa da parte di un uomo misterioso per Giaele

Tornando a Giaele. come anticipato, questa sera la donna riceverà una sorpresa. Al momento non è nota l’identità della persona, pare però trattarsi di un uomo, che farà visita alla gieffina ma le emozioni sono assicurate. Va detto che Giaele nel corso degli ultimi giorni ha ricevuto diversi aerei e in occasione del Natale le è arrivato anche un messaggio di auguri da parte dei suoi suoceri che l’ha visibilmente sorpresa. Stasera, pertanto, la donna sarà al centro dell’attenzione grazie ad una sorpresa tutta per lei! Cosa succederà? Ma soprattutto chi sarà l’uomo misterioso che le farà visita nella casa? Non ci resta che portare un po’ di pazienza e sintonizzarci su Canale 5 per scoprirlo.