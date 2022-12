Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 26 dicembre 2022? Le anticipazioni per il giorno di Santo Stefano

Ci siamo lasciati il Natale alle spalle e oggi nel giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2022, torna il consueto appuntamento serale con il Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini. Da oggi, però, il programma andrà in onda una sola volta a settimana: il lunedì sera sempre su Canale 5 in prima serata. Anche stasera sono annunciate tante novità nella Casa di Cinecittà. Ma andiamo a vedere quali saranno in questa puntata di fine 2022…

Sonia Bruganelli sarà assente: chi la sostituirà?

Intanto nella serata di oggi e in quella del 2 di gennaio Signorini sarà affiancato da Orietta Berti, ma mancherà all’appello Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che, come lo scorso anno, si è presa due settimane di ‘vacanze’ ed è a New York con la famiglia. Ma a sostituire l’opinionista ci sarà, sempre come lo scorso anno, Laura Freddi, ex di Bonolis. Una partecipazione che nel 2021 ha riscosso grande successo di pubblico. Vedremo se quest’anno riuscirà a fare il bis.

Invitati in studio per la diretta di stasera ci saranno due ex concorrenti del GF vip, attualmente impegnati della conduzione del Gf Party: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. E quest’ultima che nell’edizione del 2016/2017 aveva preso parte come corteggiatrice a Uomini e Donne e conquistato il tronista Luca Onestini, con il quale aveva avuto una breve storia. Questa reunion porterà i due ex a rispolverare il loro passato?

Chi dovrà lasciare la casa tra i vipponi finiti in nomination?

Ma la notizia più attesa dai telespettatori è: chi dei vipponi in nomination abbandonerà la casa? A finire in nomination sono stati Antonella, Antonino Oriana e Sarah. Chi di loro verrà ‘graziato’ e chi lascerà per sempre la casa più spiata dagli italiani? Stasera, però, c’è una novità. Nessuno dei gieffini in nomination abbandonerà la casa, ma il più votato sarà immune nella prossima nomination che saranno, invece, eliminatorie.