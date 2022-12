Film stasera in Tv: cosa vedere oggi giorno di Santo Stefano (anche in streaming), la programmazione completa

Stasera in tv tanti film e programmi per tutti i gusti per trascorrere qualche ora di relax insieme alla nostra famiglia. Anche per il giorno di Santo Stefano i palinsesti si animeranno con tanti film a tema Natalizio, dai grandi classici alle commedie passando per qualche proposta un po’ diversa con action movie o magari qualche adrenalinico thriller. Su Rai 1 va in onda ad esempio La Bella e la Bestia mentre Canale 5 propone invece l’appuntamento con il Grande Fratello Vip che sarà regolarmente in onda nonostante il giorno di festa. Sul 20 (Mediaset) ci sarà anche la conclusione della saga de Il Signore degli Anelli con il terzo e ultimo episodio. Ecco allora la programmazione completa per oggi.

Quali sono i film e i cartoni di Natale 2022 da vedere in tv: orario e canali

Cosa vedere stasera in tv lunedì 26 dicembre 2022, la programmazione completa per il giorno di Santo Stefano

Che sia un bel film o una divertente commedia i giorni di Festa tradizionalmente rappresentano un momento per concedersi qualche piccolo momento di svago dalla frenesia in cui siamo immersi per tutto il resto dell’anno. Vediamo dunque tutti i programmi in onda stasera, giorno di Santo Stefano, sulle principali reti generaliste in prima serata:

La Bella e la Bestia (film) – Rai 1

Una famiglia sotto l’albero (film) – Rai 2

Report (inchieste) – Rai 3

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (film) – Rai 4

Grande Fratello Vip (reality) – Canale 5

Die Hard – Trappola di cristallo (film) – Italia 1

Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re (film) – Canale 20

Il ragazzo di campagna (film) – Rete 4

Natale in affitto (film) – Tv8

Unico testimone (film) – Warner Tv canale 37

Sissi la giovane imperatrice (film) – Rai movie Canale 24

Matrimonio alle Bahamas (film) – Cine34

Apollo 13 (film) – Iris

I Griffin (animazione) – Italia 2

Un Natale da Corgi (film) – La5

Mister Felicità (film) – Nove

A spasso con Bob (film) – Cielo

Tut il destino di un faraone (serie tv) – La7

Fatto in casa per voi (cucina) – Food Network

Dr. Pimple Popper (docureality) – Real Time

Film su Sky stasera

Vediamo adesso i film e la programmazione in onda stasera su Sky. Come è noto sono ben nove i canali di Sky Cinema con altrettante proposte dalle commedie, passando per gli action movie fino ai classici imperdibili di Natale. Ecco la programmazione completa per il 26 dicembre:

Animali Fantastici – I segreti di Silente – Sky Cinema 1

Il traditore – Sky Cinema 2

Fuga dal Natale – Sky Cinema Christmas

Harry Potter e i doni della morte – Sky Cinema Harry Potter

Killer elite – Cinema Action

Angeli e demoni – Sky Cinema suspense

Hitc – Lui si che capisce le donne – Cinema romance

Alta moda – Sky Cinema drama

L’ora legale – Comedy

Cosa vedere in streaming a Santo Stefano e durante le Feste

Chiaramente l’offerta non finisce qui perché da considerare l’infinito (o quasi) universo dei contenuti on demand. Se infatti avete un abbonamento alle altre piattaforme di contenuti on demand come Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video chiaramente la possibilità di scelta è ancora più ampia. Su www.ilcorrieredellacitta.com trovate a questo proposito tutte le guide in merito ai consigli su cosa guardare durante le Festività Natalizie. In questo articolo ci sono le proposte in tv e al cinema su cosa vedere sui canali Rai, Mediaset, Netflix e con i bambini a Natale. Oppure la guida alla programmazione tv per Capodanno, o quella per oggi, giorno di Santo Stefano.

Quali sono i film di Natale su Sky? La programmazione completa e cosa vedere