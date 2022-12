Perché Una Poltrona per Due va in onda sempre la Vigilia di Natale su Italia 1? La storia del film

Ci sono alcuni film che sono diventati dei cult del periodo di Natale. Tra i tanti c’è ‘Una poltrona per due’ un film che puntualmente viene trasmesso il 24 dicembre e solitamente su Italia 1. Un appuntamento fisso che contribuisce a creare la serata della Vigilia di Natale nella casa di tanti italiani abituati a trovarsi di fronte, in quella data., Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

La trama

È la storia di un broker e di un mendicante e delle loro vite stravolte a causa di una scommessa di due ricchi annoiati. La scommessa prevede che entrambi i malcapitati si ritrovino a prendere l’uno il posto dell’altro. Scoperta la truffa ai loro danni, i due si coalizzeranno per vendicarsi.

Perchè viene trasmesso sempre la Vigilia di Natale

La singolare associazione di ‘Una poltrona per due’ alla giornata della Vigilia fa sembrare che il film sia nato proprio per rispondere a una richiesta ‘natalizia’. Ma la verità è che il film è dell’aprile 1986 e le reti Mediaset l’hanno mandata in onda almeno una volta l’anno per ben 33 volte. Dieci anni dopo inizia a essere trasmesso nel mese di dicembre e man mano è sempre più stato associato al Natale. La prima vigilia di Natale di Una poltrona per due risale al 1998. Per i tre anni che seguono viene mandata in onda nel giorno di Natale e nel 2002 ad ottobre, mentre nel 2003 il 21 dicembre. Segue un triennio di vigilia di Natale, serie interrotta nel 2007, quando Italia 1 sposta di nuovo il film al 25 dicembre. Infine dal 2008 torna ad essere trasmesso la Vigilia di Natale e così sembra essere andato avanti finora.

La storia piace ed è associata al Natale perché tutto sommato è una storia a lieto fine, una storia nella quale il buono vince sul cattivo e la celebrazione dei buoni propositi, quelli che per tutti fanno capolino durante le feste natalizie.