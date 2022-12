Programmi Tv a Natale e Santo Stefano: cosa vedere tra film e cartoni, la programmazione Rai e Mediaset

Natale è ormai alle porte e i palinsesti televisivi si preparano ad offrire ai telespettatori una speciale programmazione: film di Natale per adulti e bambini, classici cartoni Disney, prestigiosi concerti e tanto altro. L’offerta è sempre più varia, per i più piccoli e per i più grandi, tra programmi speciali e appuntamenti fissi, come il discorso del Presidente della Repubblica il 31 dicembre, l’imperdibile Oroscopo di Paolo Fox o ancora i concerti di Vienna e Venezia. Ecco tutte le informazioni per seguire la programmazione sui canali Rai e Mediaset nelle festività di Natale e Capodanno 2022/2023.

I programmi tv per Natale e Santo Stefano in Rai e Mediaset

Tanti programmi, eventi, film cult e nuovi titoli sono pronti ad andare in onda nei giorni delle festività natalizie. I palinsesti Rai sono occupati da spettacoli culturali, Concerti di Natale e funzioni religiose. Il grande ritorno in piazza con Amadeus e lo show di Roberto Bolle, sempre su Rai1, regaleranno una fine ed un inizio anno con i fiocchi ai milioni di telespettatori. Il 22 e 23 dicembre in prima serata su Rai1 andrà in onda Panariello sotto l’albero- lo show, il varietà di Natale condotto da Giorgio Panariello.

La sera della Vigilia l’appuntamento sarà invece con la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e trasmessa in mondovisione in diretta dalla Basilica di San Pietro. Martedì 25 dicembre su Rai1 alle 12.30 ci sarà l’immancabile Concerto di Natale nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, che vedrà la partecipazione di José Carreras. Non mancheranno i classici del 1 gennaio: alle 12.20 su Rai1 il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia e alle 13.30 su Rai2 la tradizionale Philharmonic Orchestra di Vienna.

Rai1 si prepara a salutare il 2022 e accogliere il nuovo anno con il consueto appuntamento de L’anno che verrà, che quest’anno cambia location e si sposta a Perugia, sempre con la conduzione di Amadeus e tantissimi ospiti. Il 1 gennaio, come da tradizione, il nuovo anno partirà ancora con Roberto Bolle e il suo show Danza con me. Non solo uno spettacolo di danza, ma un vero e proprio live show condotto da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.