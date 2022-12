GF VIP, Oriana picchia Antonino Spinalbese: il web si indigna, cosa è successo

Oriana Marzoli è stata definita «aggressiva» dai telespettatori del GF Vip. Durante la notte tra la showgirl venezuelana e Antonino Spinalbese è nata una discussione finita in un litigio: dai filmati, diventati virali, si vede Oriana che prima spinge l’hair stylist con aggressività e poi inizia tirare pugni in giro per la casa.

Oriana picchia Antonino al GF VIP

È accaduto tutto prima di andare a dormire, i due si sono confrontati su alcuni problemi rimasti irrisolti e sul loro flirt finito male. Oriana, a giudicare dagli utenti sui social, ci è andata giù pesante affrontando l’hair stylist con fare piuttosto bellico. La violenza non è andata giù ai telespettatori che hanno denunciato il fatto sui social: «Questa scena è vergognosa, dovrebbero prendere dei seri provvedimenti». Oriana prima del confronto con Antonino Spinalbese ha ammesso di essersi pentita del flirt con l’ex di Belen Rodriguez: «Non avrei dovuto lasciarmi andare, me ne sono pentita», ha riferito la shwgirl al gieffino e confidente Luciano Punzo.

Oriana critica Antonella

Se inizialmente Oriana e Antonella sembravano aver stretto un ottimo rapporto, ad oggi pare che qualcosa abbia portato le due concorrenti ad allontanarsi: quale sarà stato il motivo? Nel corso della serata, subito dopo cena, la modella decide di confidarsi con Antonino e, infastidita, racconta di aver notato in Antonella dei comportamenti che non riesce più ad apprezzare: “Non mi piacciono molto gli atteggiamenti di Antonella” esclama.

Ma non è tutto: certa del fatto che l’ex schermitrice si avvicini al VIP per istigarlo, invita Antonino a prestare più attenzione e a non lasciarsi condizionare da determinate situazioni per evitare di imbattersi inutilmente in varie problematiche. Visti gli ultimi avvenimenti, pare proprio che Oriana stia iniziando a ricredersi sulla sua compagna. Cosa accadrà tra le due? Il loro rapporto d’amicizia sta per giungere al capolinea?