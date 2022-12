Litoranea Ostia-Torvainica, tremendo incidente tra due auto: una si ribalta, 4 feriti

Bruttissimo incidente ieri sera, intorno alle ore 22:30, sulla litoranea Ostia– Torvaianica, al chilometro 8,500. Lo scontro è avvenuto dopo i cancelli, all’altezza di Capocotta, tra due auto, una Volkswagen Golf e una Fiat Doblo.

Le due vetture, per ragioni ancora al vaglio, si sono scontrate frontalmente e, nell’urto, una si è ribaltata, provocando il ferimento di 4 persone.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale X Gruppo Mare, che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi e 4 ambulanze del 118. I sanitari hanno trasferito i due conducenti delle auto al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, mentre uno dei passeggeri, ferito in maniera lieve, è stato trasportato al S. Eugenio di Roma. Un altro passeggero, invece, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito urgentemente al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.

La strada è stata riaperta al traffico solo alle 2:30. Le auto sono state deviate all’altezza dell’ex Dazio per chi proveniva da Ostia e su via Arno per chi proveniva da Pomezia e Torvaianica. Il buio, pioggia e l’asfalto bagnato tra le concause dell’incidente, la cui dinamica è ora al vaglio dei caschi bianchi lidensi.