Ostia, lo stabilimento chiude, lui va in spiaggia fino a riva con l’auto per pescare (FOTO)

Per comodità ha scelto di andare a pescare parcheggiando l’auto in riva al mare. È successo oggi quando un uomo è sceso fino alla battigia in località Capocotta, sul lungomare di Ostia, per mettersi a pescare. In quella zona, fino a poco tempo fa, c’era il titolare di un chiosco, posto sotto sequestro di recente a causa di presunte irregolarità, che controllava anche che non ci fossero violazioni su quel tratto di spiaggia. Da quando sono stati apposti i sigilli al chiosco e non c’è più nessuno che sorveglia la spiaggia sembra che ognuno faccia come gli pare. E qualcuno addirittura scende in spiaggia con la propria macchina per andare a pesca.

Parcheggia l’auto sull’arenile e si mette a pescare

Un fatto che se non fosse assurdo sarebbe ridicolo. Ma è impensabile che tutti i pescatori possano raggiungere la battigia con la propria auto. E oggi sono stati tanti i residenti della zona in prossimità dei Cancelli di Capocotta e i passanti che di fronte allo spettacolo sono rimasti sbalorditi. Qualcuno ha voluto immortalare in momento e le immagini che non danno adito a dubbi. La domanda adesso nasce spontanea: sarà possibile a chiunque accedere dal lungomare all’arenile di Capocotta con l’auto per pescare o comunque per svolgere attività in spiaggia? (foto di Mauro Franzolin)