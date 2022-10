Anzio. Ruba un’auto, si schianta contro un’altra vettura, poi prende un palo infine fugge nudo: panico sul lungomare (FOTO)

Momenti di caos nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre, sul lungomare di Anzio, in via Ardeatina, all’altezza dello stabilimento Lido Garda. Un uomo a bordo di una Fiat 500 L, risultata rubata appena un’ora prima in viale Marconi, si è prima schiantato frontalmente contro un’utilitaria grigia, poi ha terminato la sua corsa folle contro un palo della luce, piegandolo in due e abbattendolo.

Ma non è finita qui. Prima di fare strike con l’auto e il palo, il conducente della 500 ha sfiorato un pedone, rischiando di ucciderlo. E, dopo essere praticamente salito sul marciapiede del lungomare, si è dato a un’insolita fuga.

Anzio, ‘andate a vedere cosa c’è là’: trovata una pistola rubata

Lo strip-tease in corsa

Uscito dall’auto, l’uomo, rivelatosi essere un cittadino egiziano con diversi precedenti di polizia, ha iniziato a scappare a piedi, inseguito da alcuni passanti che nel frattempo hanno chiamato i carabinieri. Lo straniero, vistosi inseguito, ha prima buttato a terra lo zaino lo zaino che aveva con sé, poi si è “lanciato” di sotto, verso la spiaggia. Mentre correva, si è tolto la maglietta, poi i pantaloni.

Arrivato in riva al mare, si è buttato in acqua. Nel frattempo, sul lungomare sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio, che avevano già ricevuto la segnalazione dell’auto rubata. Lo zaino lanciato dall’uomo conteneva diverse dosi di droga. L’uomo è stato riconosciuto grazie ai suoi tatuaggi: tre gocce sul viso. Questi segni distintivi hanno permesso ai militari di riconoscerlo senza ombra di dubbio.

Esplosione ad Anzio, fuga di gas in una villetta: gravissima una donna (FOTO)

La testimonianza

“Ho sentito l’aria spostarsi”, racconta un testimone, “e in quel momento ho pensato che mi avrebbe preso in pieno. Per fortuna ho avuto la prontezza di scansarmi”. L’uomo è ancora scosso. Lui è tra quelli che, nonostante lo choc, ha rincorso l’egiziano, insieme ad altri cittadini del posto. “Ho sentito gridare ‘fermatelo, fermatelo’, quindi ho iniziato a correre in automatico. Ha corso fino a Rivazzurra. Ho visto che lì si buttava verso il mare, poi si spogliava nudo e poi spariva”.

I militari sono adesso alla ricerca dell’uomo. Seguiranno aggiornamenti.