Rapina l’anello di nozze a un’anziana e scompare per tre mesi: arrestata il giorno del suo compleanno

Prima l’anello, adesso i bracciali, ma non quelli che avrebbe voluto. È un “regalo” particolare, infatti, quello da parte degli uomini del Commissariato di Ostia, che oggi hanno tratto in arresto una 27enne, proprio nel giorno del suo compleanno.

La donna, Z.R., di origine romene, è stata notata da una pattuglia di agenti del X Distretto, insieme a un equipaggio del reparto prevenzione crimine Campania in servizio in via di Saponara, ad Acilia. I poliziotti, in servizio per scongiurare reati predatori e truffe agli anziani, si sono insospettiti dall’atteggiamento della ragazza. Hanno quindi deciso di fermarla per un controllo.

La rapina

Una volta identificata la ragazza, gli agenti si sono accorti che era oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Roma, in carico al commissariato di Anzio. La 27enne, infatti, proprio ad Anzio lo scorso luglio aveva rapinato un’anziana donna. Si era avvicinata con una scusa e, strattonandola, le aveva tolto dall’anulare sinistro la fede nuziale. L’anziana, finita a terra, non era riuscita a reagire e la rapinatrice era fuggita facendo perdere le proprie tracce.

Grazie ad accurate indagini la polizia era riuscita a risalire all’autrice della rapina aggravata, senza però rintracciare la donna. Su di lei il tribunale aveva quindi emesso il provvedimento di arresto con custodia cautelare in carcere. E oggi, intorno alle 12:30, la ragazza è stata arresta. Adesso si trova piantonata in Questura, in attesa di essere associata in carcere.