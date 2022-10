Roma, paura in strada: assaltano coppia di anziani per una rapina

Roma. Una coppia di anziani a passeggio: tardi, lenti e indifesi. La preda ideale per un furto da strada, vecchia scuola, vecchia maniera, con obiettivo la sottrazione del portafogli. Purtroppo sempre più spesso gli anziani sono vittime di truffe e rapine, proprio perché più deboli, indifesi, incapaci di reagire o comunque più disposti alla confidenza. Ma questa volta, per fortuna, nei paraggi c’erano gli agenti del VII Distretto San Giovanni che sono immediatamente intervenuti durante l’assalto dei rapinatori.

La rapina in strada: due anziani nel mirino a Roma

Mentre si trovavano nel territorio di loro competenza per un monitoraggio della situazione, gli agenti hanno sorpreso in flagranza di reato 2 cittadini romeni, rispettivamente di 30 e 36 anni, nell’atto di rubare il portafogli ad una coppia di anziani: mentre uno dei due, precisamente il 36enne, distraeva i due chiedendogli delle informazioni, l’altro si appropriava del borsellino. La scena non è passata di certo inosservata, e ha subito destato l’occhio attento degli agenti.

Leggi anche: Roma, donna rapinata in strada: il poliziotto (libero dal servizio) vede i giovani ladri e li insegue

L’intervento e l’arresto

Dopo aver notato la scena, quel punto, i poliziotti sono tempestivamente intervenuti bloccando ed arrestando i 2 furfanti, che stavano cercando di fuggire dopo aver compiuto l’atto. Il fermo è avvenuto per il reato di furto con destrezza. Inoltre gli agenti hanno anche recuperato immediatamente il bottino del quale i soggetti si erano disfatti gettandolo sotto un’auto in sosta. Il G.I.P. ha convalidato l’arresto di entrambi.