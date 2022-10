Esplosione ad Anzio, fuga di gas in una villetta: gravissima una donna (FOTO)

Momenti di paura poco fa ad Anzio, sul litorale romano. In via dei Faggi, all’altezza del civico 98, pare ci sia stata una fuga di gas in un’abitazione. E poi la forte esplosione. Come accade spesso in questi casi, è partito il tam tam dei residenti sui social, tutti preoccupati perché sulla zona sta sorvolando un elicottero.

Esplosione ad Anzio in via dei Faggi

Stando a una primissima ricostruzione, intorno alle 10 ad Anzio, in via dei Faggi, c’è stata una forte esplosione, forse dopo una perdita di gas. Tutto è avvenuto al piano superiore della dependance di una villetta unifamiliare.

Grave una 55enne

Una donna di 55 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, poi portata in ospedale, al Sant’Eugenio, in codice rosso. Le sue condizioni sembrerebbero essere critiche: la donna è stata estratta dalle macerie, ma ha riportato diverse ustioni su molte parti del corpo. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo, le cause sono da accertare, ma è probabile che si sia trattato di una fuga di gas.

Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia e i Carabinieri di Anzio, che ora dovranno indagare sul terribile episodio. Presente anche un elicottero. Ora bisognerà fare chiarezza su quello che è successo questa mattina nella villetta. Lì dove una donna è rimasta gravemente ferita.