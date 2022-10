Tragico incidente a Roma, si schianta contro un albero: morto 20enne, gravissimo l’amico

Ancora sangue sulle strade di Roma. E ancora giovani vite spezzate troppo presto. Ieri pomeriggio, poco prima delle 19, si è registrato un terribile incidente stradale in via di Tor Bella Monaca, all’altezza di via Aspertini: è qui che un’auto, con a bordo due ragazzi, si è schiantata contro un albero. E l’impatto è stato fatale per uno di loro.

Incidente mortale a Tor Bella Monaca

Per cause ancora tutte da accertare, il conducente dell’auto di una Fiat Punto ha perso il controllo, poi è finito contro un albero. E l’impatto è stato violento. Per il passeggero, un ragazzo egiziano di 20 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’automobilista, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i ragazzi e i caschi bianchi: spetterà ora agli agenti della Polizia Locale del VI Gruppo Torri ricostruire l’esatta dinamica. Dell‘ennesimo incidente mortale, in cui ha perso la vita un giovane. Grave l’amico, anche lui egiziano di 20 anni, arrivato al Policlinico Umberto I in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

Un altro incidente mortale a poche ore di distanza

Una giornata ‘nera’ ieri a Roma. A poche ore di distanza dall’incidente mortale avvenuto a Tor Bella Monaca, un altro uomo, di 51 anni, ha perso la vita. Anche lui, proprio come i ragazzi, era a bordo dell’auto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Una dinamica simile, un epilogo, purtroppo, uguale: entrambi, il ragazzo di 20 anni, e il 51enne, sono morti sul colpo. In due zone diverse di Roma: il primo a Tor Bella Monaca, il secondo in via di Vigna Murata.

Giovani vite spezzate

In pochissimi giorni nella Capitale tanti ragazzi, purtroppo, hanno perso la vita. Chi perché rimasto coinvolto in un incidente, chi sul lavoro. Ad Acilia sabato scorso Gabriele Regini, 21 anni compiuti da poco, è finito con l’auto in un canale di scolo, domenica sera, invece, una studentessa americana di 23 anni, Katherine Anne Butler, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Ostia. E ancora, domenica il cuore di Stefano Mizzoni, l’operaio caduto dal nastro trasportatore dell’azienda dove lavorava, ha smesso di battere. E ora la scia di sangue si allunga, purtroppo: ieri a Tor Bella Monaca un altro giovane, di appena 20 anni, è morto sul colpo.