Roma, perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: morto 51enne

Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora tutte da verificare, ha perso il controllo. Ed è finito contro un albero. Un impatto violento, che purtroppo gli è stato fatale: è morto così, ieri sera, poco prima delle 22, un uomo di 51 anni, che stava percorrendo via di Vigna Murata a Roma.

La dinamica dell’incidente mortale in via di Vigna Murata

Il terribile incidente, sulle cui cause si sta ancora indagando, si è verificato ieri sera, poco prima delle 22, in via di Vigna Murata, all’altezza del civico 318. È che qui che l’uomo, classe 1971, ha perso il controllo dell’auto, una Citroen Xara, poi si è schiantato contro un albero. E ha terminato lì la sua corsa, all’altezza dell’incrocio con via della Fonte Meravigliosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale del XII Gruppo Monteverde, che ora dovranno indagare e capire cosa sia successo alla vittima: si è trattato di un malore? Perché ha perso il controllo dell’auto? Domande alle quali per il momento non c’è ancora nessuna risposta.

Strada chiusa per ore

Per consentire i rilievi via di Vigna Murata è stata chiusa in direzione Ardeatina, per chi proveniva da Laurentina, in carreggiata centrale, all’altezza di Viale Stefano Gradi. Chiusa anche in carreggiata laterale all’altezza di via di Fonte Meravigliosa. Dalle prime ricostruzioni quello di ieri sembrerebbe essere stato un incidente autonomo. In cui ha perso la vita un uomo di 51 anni.

Poche ore prima un altro mortale a Roma

Stessa dinamica, età diverse, ma stesso, purtroppo, epilogo. Ieri pomeriggio a Roma, poco prima delle 19, un’auto, sulla quale viaggiavano due ragazzi, è finita contro un albero. E a Tor Bella Monaca, all’altezza di viale Aspertini, il passeggero, un giovane di 20 anni, è morto sul colpo. Gravissimo, invece, l’amico, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarlo. Due incidenti mortali, due auto che finiscono contro un albero. E un impatto violento e fatale, che non ha lasciato scampo a due persone: un 20enne e un 51enne.