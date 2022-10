Aprilia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: muore una donna

Annita Tredicine non ce l’ha fatta. La donna, residente a Roma, classe 1952, è deceduta a seguito di un drammatico incidente autonomo che l’ha coinvolta nelle ultime ore.

Tragico incidente sulla Nettunense

Lei, a bordo della sua vettura, stava percorrendo Via Nettunense, quando all’improvviso avrebbe iniziato a sbandare, perdendo definitivamente il controllo dell’auto. Alla fine, è uscita fuori strada, e si è schiantata contro un albero.

Le ragioni dell’incidente che ha stroncato la sua vita sono ancora avvolte nell’ombra, così come la dinamica stessa che l’avrebbe portata in principio a perdere il controllo della propria vettura e finire così fuori dalla carreggiata, direttamente contro un albero. L’impatto deve essere stato devastante.

Leggi anche: Roma, terribile incidente sul GRA: si scontrano 6 auto, traffico in tilt (FOTO)

La ricostruzione della dinamica

La prima ipotesi sul tavolo, ad ogni modo, sembra essere quella del malore improvviso, che l’avrebbe colta la volante, durante la sua traversata. Da quel momento il veicolo sarebbe finito fuori dal suo controllo, con sbandamenti continui e slittamenti, finché non sarebbe terminato fuori dalla carreggiata.

L’ipotesi del malore improvviso

Un altro elemento che sembra comprovare questa ipotesi è l’assenza di altri veicoli coinvolti. Un incidente autonomi ed improvviso durante il viaggio in direzione del litorale romano. Inoltre, non vi erano ostacoli, a quanto risulta, o elementi che avrebbero potuto concorrere alla deviazione e allo schianto. L’intervento tempestivo dei soccorritori non è riuscito a mettere in salvo la povera donna. Tutta la comunità si stringe in un abbraccio intorno al dolore della famiglia.