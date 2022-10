Triste scoperta a Santa Marinella: trovato un delfino morto sulla spiaggia (FOTO)

Un delfino morto e in avanzato stato di decomposizione è spiaggiato stamattina sull’arenile di Santa Marinella. Si tratta di un animale in avanzato stato di decomposizione che non ha potuto non attirare l’attenzione dei residenti o di quanti stamattina hanno deciso, complice, la bella giornata, di andare a fare una passeggiata in spiaggia. Il ritrovamento è avvenuto davanti al Gigi bar e le foto dell’animale sono state pubblicate sul profilo facebook “Noi che amiamo Santa Marinella” e hanno fatto velocemente il giro dei social, con notevole sconcerto di quanti hanno visto le immagini.

Il rinvenimento sulla spiaggia di Santa Marinella

Il delfino era ancora avvolto da cime. Possibile che sia rimasto impigliato in delle reti o chissà… Tanto lo sconcerto tra le persone che hanno visto le immagini. “Poverino – scrive un utente – speriamo che non abbia sofferto”. Tra tanti commenti di dispiacere c’è anche chi sollecita a chiamare le autorità preposte, la capitaneria di porto nello specifico. Ma ci sono anche commenti che hanno fatto salire la rabbia degli iscritti al profilo, del tipo: “Che mostro è?”.

Spetterà ora alle autorità preposte chiamare in causa l’Asl per analizzare la carcassa dell’animale che sembra essere morto ormai da giorni e cercare di stabilire quali siano state le effettive cause del decesso.