Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri? Concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 26 dicembre 2022

Imperdibile appuntamento con il Grande Fratello Vip, anche durante queste festività natalizie, che ogni settimana, da mesi ormai, tiene compagnia a migliaia di spettatori appassionati delle vicende intricate che si susseguono ogni giorno all’interno della Casa più spiata d’Italia. Le emozioni, i colpi di scena e le trovate ad effetto dei concorrenti di certo non mancano: intrighi, passioni, scontri, litigi e riappacificazioni (oltre alle immancabili polemiche) tengono banco all’interno della Casa, e ogni giorno c’è uno scoop o qualcosa di nuovo da raccontare. A tirare le fila della trasmissione, come sempre, c’è lui, l’immancabile ed inimitabile Alfonso Signorini, pronto a “stuzzicare” sempre i concorrenti e a rivelare i loro segreti. Ma una domanda sorge spontanea oggi: chi è stato eliminato nella puntata di ieri, lunedì 26 dicembre 2022? Chi, invece, è stato mandato al televoto? Ecco, di seguito, tutti gli aggiornamenti.

Chi è stato eliminato ieri sera al Gf Vip?

I colpi di scena questa settimana non sono mancati, come al solito. E le feste non hanno fatto altro che incrementare le aspettative sulla puntata andata in onda ieri sera, lunedì 26 dicembre. Ma cosa è successo precisamente invece ieri sera? Quale ‘vippone’ è stato scelto dal pubblico a casa? Intanto ricordiamo che Alfonso Signorini, durante l’assenza di Sonia Bruganelli, già annunciata da diverso tempo, perché voleva prendersi una pausa proprio in vista del Natale e delle feste, ha avuto in puntata come super opinionisti Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli amatissimi ex concorrenti del Grande Fratello Vip e conduttori GfVip Party che insieme a Orietta Berti e Giulia Salemi daranno un contributo valido alla puntata.

Alla fine in questa puntata, al di là di quanto fatto credere da Signorini ai concorrenti, non è stato eliminato nessuno. Il televoto non era infatti eliminatorio ma è servito per votare il VIP preferito dal pubblico.

Le nomination

Per quanto riguarda le nomination invece, dopo le votazioni a finire al televoto sono stati Oriana, Nikita, Sarah e Wilma. Chi tra loro dovrà abbandonare la casa? Per saperlo non ci resta che aspettare la prossima imperdibile puntata del Grande Fratello VIP!

I Vipponi, tra le altre cose, sono perfettamente consapevoli che il programma, per ora, è stato prolungato sino alle prime settimane di aprile 2023. Chi deciderà di lasciare e chi invece proseguirà? Bella domanda. Per il momento ciò che sappiamo è che tra i più decisi c’è Luca Salatino che dopo aver trascorso il tempo tra la cucina e il giardino a piangere per la sua fidanzata, sembra essere molto cambiato, e in peggio: molto più volgare ed aggressivo come molti lettori ci confermano con i loro commenti sul caso. La sua aggressività è rivolta soprattutto nei confronti di Oriana Marzoli. Il ragazzo è molto insofferente, e pare proprio che Luca Salatino lascerà la Casa appena il Grande Fratello glielo chiederà.