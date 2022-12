Grande Fratello Vip, Luca Salatino abbandona la Casa: ”Rimanga chi si diverte”

Lo diceva da tempo. In più occasioni Luca Salatino aveva detto di voler abbandonare la casa del Grande Fratello vip per tornare dalla sua Soraia. Troppo tempo e troppo forte la mancanza per la sua fidanzata. E ieri, nella diretta da studio con Alfonso Signorini, il gieffino ha confermato la sua volontà di abbandonare la Casa di Cinecittà.

Luca non riesce a stare lontano dalla sua fidanzata Soraia

“È giusto che rimanga qui chi si diverte” ha detto Salatino sempre più convinto di voler tornare da Soraia Allam Ceruti che ha conosciuto nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ogni tentativo di tirare su il morale a Luca è fallito, anche la visita di Maria De Filippi, ha tamponato per un po’, ma poi la mattina il vippone torna a piangere perché vuole tornare dalla sua fidanzata.

Lascia l’incarico di chef a Davide e Milena

“Nonostante questo sia un percorso che porterò sempre con me – ha commentato Salatino – come pure la gratitudine che ho per voi, però è giusto che rimanga chi qui si diverte. Non riesco a essere me stesso, ce l’ho messa tutta, ma non ci riesco”. Per allentare un po’ i toni Signorini ha chiesto a chi volesse lasciare l’incarico di occuparsi della cucina, visto che ormai era diventato lui a gestirla. E con il mattarello in mano Luca ha investito dell’incarico Davide Donadei e Milena Miconi. Una volta raggiunto lo studio, davanti al pubblico a casa, Salatino ha potuto finalmente riabbracciare la sua Soraia e i due si sono lasciati andare a un lungo e appassionato bacio.