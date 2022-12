GF VIP, Luca Salatino abbandona il gioco? ‘Mi manca troppo Soraia’, ecco quando uscirà dalla casa

Come lo scorso anno anche ora, in prossimità del Capodanno ai concorrenti del Grande Fratello vip è stata data la possibilità di scegliere se continuare la loro avventura all’interno della casa fino ad aprile oppure lasciare il reality. Luca Salatino sembra intenzionato a voler abbandonare per tornare dalla sua Soraia.

Luca sente troppo la mancanza della sua fidanzata Soraia

L’ex tronista di Uomini e Donne in diverse occasioni aveva manifestato la volontà di lasciare la Casa di Cinecittà per tornare dalla sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. La lontananza e la mancanza lo hanno indotto a prendere questa decisione e Salatino a detto ai suoi coinquilini Donadei e Pelizon: “Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio. Mi peggioro l’immagine, lei mi manca troppo. Forse era il momento sbagliato per questa avventura”.

La decisione di Salatino

Il gieffino ha chiaramente dichiarato di non essere interessato alle conseguenze del suo gesto. “Io sono arrivato a un punto che – ha detto Luca – mi sono rotto il cazzo. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio. Io mi sono fatto quattro mesi da corteggiatore, cinque mesi da tronista chiuso. Poi ho fatto quattro mesi libero e ora sono qui chiuso devi capirmi. Dopo tutto questo tempo mi sono rotto. Tre mesi qui mi sembrano un anno”.

Nonostante il pubblico del GF vip non abbia preso bene questa decisione di Salatino, i suoi compagni di viaggio sono dispiaciuti nel vedere il suo dolore. L’ex tronista di Uomini e Donne in varie occasioni è scoppiato a piangere sostenendo di sentire troppo la mancanza di Soraia. Grazie alla possibilità che gli viene offerta dal Grande Fratello Luca potrà riabbracciare presto la sua fidanzata.