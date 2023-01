Tali e quali 2023, ecco quando inizia: cast concorrenti e quante puntate sono

Torna Tali e quali, versione nip del varietà Tale e quale show, andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 7 gennaio. Si tratta della terza edizione che segue una prima che è stata proposta con una sola serata, la successiva con quattro serate. E quella di quest’anno prevede 5 appuntamenti. Una trasmissione di intrattenimento e imitazione alla cui conduzione ci sarà, come sempre , Carlo Conti.

Quante puntate sono previste

Nelle prime quattro puntate ci saranno dieci personaggi sconosciuti che si esibiranno imitando cantanti, che verranno giudicati dal collegio di giurati del talent: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. I giudici sceglieranno i migliori due di ogni puntata che conquisteranno così il diritto ad accedere in finale: la quinta puntata di Tali e quali. Saranno perciò i migliori 8 ad accedere in finale, ai quali si sommeranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che per una serata si troveranno tra i ‘nip’ a causa di esibizioni che non hanno riscosso grande successo.

Quanti sono i giurati e chi sono

Altra grande novità del programma televisivo sarà la presenza di un quarto giurato e, solo per sabato anche un quinto giurato. Si tratta di un ’tale e quale’ ad Adriano Celentano e Alessia Marcuzzi che, con l’occasione, presenterà anche il suo nuovo programma che prenderà il via il 10 gennaio su rai2, Boomerissima. Sarà interessante verificare i risultati dell’amichevole ‘sfida’ tra C’è posta per te su Canale 5 condotto da Maria De Filippi e Tali e quali su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti. Saranno gli ascolti a dare risposte su quale sarà il programma più seguito tra i due.