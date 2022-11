Tale e Quale Show, in arrivo due puntate dedicate a Sanremo: cast e quando andranno in onda

Sono previsti due appuntamenti speciali di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Si tratterà di appuntamenti che verranno dedicati al Festival della Canzone italiana: Sanremo. La decisione è arrivata stamattina e dopo NaTale e Quale la versione natalizia del programma e anche tali e Quali, l’edizione vip, adesso è la volta di Tale e Quale Show versione Sanremo.

Appuntamenti speciali dedicati al Natale

Per i primi due appuntamenti NaTale e Quale e Tali e Quali è previsto che il primo andrà in onda l’11 dicembre, l’altro inizierà il 7 gennaio. Mentre ancora non si conosce la data della messa in onda di tale e Quale show su Sanremo che, a quanto pare verrà registrato nelle giornate del 25 novembre e del 2 dicembre. Ancora tutta da scoprire la data in cui le due trasmissioni andranno in onda, per ora accontentiamoci di conoscere chi saranno i protagonisti.

I nomi dei partecipanti

A queste due edizioni speciali parteciperanno alcuni dei protagonisti dell’edizione appena terminata, ma anche altri nomi importanti e tra questi: Rosalinda Cannavò, Andrea Dianetti, Valentina Persia, Gilles Rocca e Valeria Marini, Bianca Guaccero e di Alba Parietti. Si tratta però solo di alcuni dei personaggi famosi che prenderanno parte ai due appuntamenti annunciati.