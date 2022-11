Tale e Quale Show 2022, è stato spoilerato il vincitore del torneo dei Campioni: chi è

E anche per questo ennesimo anno di trasmissioni il programma di intrattenimento ”Tale e Quale Show”, condotto egregiamente dall’intramontabile Carlo Conti e trasmesso su Rai1 ogni venerdì sera, per tenere compagnia gli italiani, è arrivato al suo epilogo e quindi ad un finale di stagione. La trasmissione è stata, ancora un volta, un successo in termini di audience e pubblico: la trasmissione ha visto diversi Vip sfidarsi nell’ardua prova dei cantanti famosi, ma questa dodicesima edizione è stata vinta definitivamente da Antonino Spadaccino. Il campione, infatti, è riusciti nell’impresa di regalare le performance più convincenti per il pubblico, riuscendo a spaziare tra imitazioni complesse come quelle di Loredana Berté, Marco Masini, Riccardo Cocciante e tante altre ancora durante tutto il corso del programma di quest’anno. Per la puntata di questa sera, come già anticipato, siamo riusciti a carpire dalle registrazioni anche come andrà la sfida denominata il ”Torneo dei Campioni”. E anche in questo caso, il risultato non cambia.

Tale e Quale Show 2022, stasera il torneo dei Campioni: chi partecipa, imitazioni, chi vince

Tale e Quale Show: svelato il vincitore di stasera

Ad ogni modo, per questa sera è attesa la finalissima, il cosiddetto “Torneo dei Campioni”, per usare la nomenclatura corretta e tanto cara agli appassionati del programma televisivo. All’interno di questo contest, si sfideranno i migliori protagonisti di questa edizione con quelli della scorsa edizione. Ma, nonostante tutto, si hanno concrete informazioni in anteprima su cosa è accadrà in puntata, grazie alle registrazioni già andate. Il vincitore assoluto, anche in questo caso, è proprio lui: Antonino Spadaccino, con la sua magnifica interpretazione di Marco Masini.