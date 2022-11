Tale e Quale Show 2022, chi vincerà? Pronostici, sondaggi e quote, chi è il favorito c’è anche questo da fare

Tutto pronto per una nuova puntata di Tale e Quale Show l’amato e seguitissimo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Anche stasera ci aspettano nuove esibizioni con i concorrenti che proveranno a mettersi nei panni di artisti di fama internazionale imitandoli in tutto e per tutto. Ma chi sarà alla fine ad aggiudicarsi la vittoria? Chi riuscirà a scalare la classifica?

Chi è il favorito per la vittoria di stasera

Si riparte, lo ricordiamo, dalla vittoria ottenuta da Andrea Dianetti la settimana scorsa. Ma chi è il favorito? Secondo la lavagna di PinterBet parte avanti agli altri Antonino Spadaccino che quest’anno si è portato a casa più di una puntata. Del resto la sua vittoria è data a poco (1.20) e il divario con il secondo concorrente è ampio. Ma ecco tutte le quote:

Antonino Spadaccino: 1.20

Andrea Dianetti: 7.50

Gilles Rocca: 15.00

Elena Ballerini: 15.00

Claudio Lauretta: 25.00

Rosalinda Cannavo: 250.00

Valentina Persia: 250.00

Le imitazioni della puntata di stasera 11 novembre

Intanto sono state rese note le esibizioni di stasera (qui tutte le anticipazioni della puntata in onda oggi venerdì 11 novembre 2022). Rosalinda Cannavò sarà Katy Perry, Valeria Marini diventerà Nicole Kidman, Alessandra Mussolini sarà Fiorella Mannoia mentre Samira Lui ci proverà con Donna Summer. E ancora: Valentina Persia imiterà Amy Winehouse, Elena Ballerini vestirà i panni di Christina Aguilera, Claudio Lauretta imiterà Claudio Villa e Andrea Dianetti sarà Gianna Nannini. Quindi il super favorito Antonino Spadaccino imiterà Riccardo Cocciante. A chiudere Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che saranno Loretta e Daniela Goggi.