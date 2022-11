Tale e Quale Show 2022, anticipazioni ultima puntata: imitazioni di stasera, classifica, ospiti, chi vince

Il programma più camaleontico di sempre di Rai 1 sta per giungere al capolinea. E questa sera verrà decretato il vincitore, il campione della dodicesima edizione. Stiamo parlando di Tale e Quale Show, la trasmissione che vede alla conduzione Carlo Conti e che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori: oggi i volti noti, che hanno deciso di mettersi in gioco, si esibiranno sul palco, in diretta. E, come sempre, si camufferanno, vestiranno i panni di big della musica italiana (e non solo). Ma cosa succederà?

Le imitazioni dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2022

Vediamo, però, cosa succederà stasera e quali saranno le imitazioni. Ecco tutti gli imperdibili abbinamenti:

Rosalinda Cannavò sarà Katy Perry

Valeria Marini diventerà Nicole Kidman

Alessandra Mussolini sarà Fiorella Mannoia

Samira Lui ci proverà con Donna Summer

Valentina Persia imiterà Amy Winehouse

Elena Ballerini vestirà i panni di Christina Aguilera

Claudio Lauretta imiterà Claudio Villa

Andrea Dianetti sarà Gianna Nannini

Antonino Spadaccino imiterà Riccardo Cocciante

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Loretta e Daniela Goggi.

Gilles Rocca sarà Fabrizio Moro

La classifica provvisoria

La scorsa settimana è stata vinta da Andrea Dianetti, seguito da Elena Ballerini. Ma qual è la classifica provvisoria dopo le sei puntate? Eccola:

Antonino Spadaccino in testa

Andrea Dianetti

Elena Ballerini

Gilles Rocca

Claudio Lauretta

Valentina Persia

Rosalinda Cannavò

Alessandra Mussolini

Samira Lui

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Valeria Marini

Vincerà Antonino Spadaccino?

Chi è il quarto giudice

Oltre a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il temuto Cristiano Malgioglio, ci sarà come sempre l’imitatore Ubaldo Pantani, che vestirà i panni, come anticipato da Tv Blogo, di Roberto D’Agostino.

Quando va in onda il Torneo dei Campioni?

Questa sera, quindi, ci sarà l’ultima puntata, poi venerdì prossimo andrà in onda il torneo dei campioni. Ci saranno i concorrenti che hanno vinto le scorse edizioni e il finalista di questo: chi si aggiudicherà il titolo di campione di Tale e Quale show?