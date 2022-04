Andrea Dianetti: chi è, età, padre, carriera, vita privata, altezza, Instagram, Stasera tutto è Possibile

Andrea Dianetti è uno degli ospiti della puntata di oggi, 5 aprile, del comedy show Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è giunto alla sua ultima puntata. Ma vediamo insieme chi è Andrea Dianetti, attore, regista e autore scoperto grazie alla scuola di Amici di Maria De Filippi, vera e propria fucina di artisti di talento.

Andrea Dianetti: chi è

Andrea Dianetti ha iniziato a recitare sin da bambino. E le sue doti artistiche si sono rivelate al grande pubblico allo scoccare della maggiore età. Nel 2006, a 18 anni, infatti, ha partecipato alla trasmissione Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. Grazie al Talent Show su Canale 5 Andrea è riuscito ad entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale. La strada verso il successo è stata piena di soddisfazioni. L’anno dopo è tornato da Maria De Filippi come attore protagonista. Sin dal primo momento si è contraddistinto per il suo talento ed è stato ricercato per diversi ruoli. Le sue doti lo hanno poi fatto diventare uno showman a tutto tondo.

Andrea Dianetti: età

L’eclettico attore è nato il 9 maggio. E’ quindi del segno del Toro. E’ nato nel 1987 a Roma, città a cui è molto legato. Il prossimo mese compirà 35 anni.

Vita privata

Andrea Dianetti è molto legato alla sua famiglia d’origine e in particolare al padre. Per sentirsi più vicino a lui, Andrea ha sempre con sé un portachiavi che apparteneva a suo padre. Ma i portafortuna che porta sempre addosso sono anche altri. Si tratta di un anello appartenuto alla nonna, di un corno che gli ha donato sua madre e un di altro portachiavi, stavolta contenente la foto di sua sorella quando era bambina.

Le curiosità riguardo alla vita privata dell’artista sono diverse. Tra queste spicca il fatto che quando andava a scuola era molto bravo in matematica, ma odiava la fisica. Per quanto riguarda lo sport, non era un fanatico del calcio. In palestra praticava arti marziali, per esattezza il karate, disciplina seguita per dieci anni.

Andrea Dianetti: amore e fidanzata