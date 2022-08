Tale e Quale Show 2022, ecco quando inizia: cast partecipanti, giuria e quante puntate sono

Il programma più camaleontico di sempre, Tale e Quale Show, sta per tornare su Rai 1. Al timone, come sempre, Carlo Conti, mentre protagonisti saranno personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco, si camufferanno e saliranno sul palco sotto altre vesti. Ma quando inizia la trasmissione? E chi fa parte del nuovo cast?

Il 30 settembre torna Tale e Quale Show

La data da cerchiare in rosso sul calendario è solo una: il 30 settembre. A fine del prossimo mese, quindi, Tale e Quale Show prenderà il via su Rai 1, sempre in prima serata. E rigorosamente in diretta. Molto probabilmente, ma ancora non c’è nessuna ufficialità, la trasmissione terrà compagnia al pubblico per ben 8 puntate.

Chi sono i concorrenti

Cinque uomini e sei donne vanno a ‘comporre’ il cast della prossima edizione. Tra le donne, pronte a mettersi in gioco e a sfidarsi a colpi di imitazioni, troviamo:

Valeria Marini

Alessandra Mussolini

Elena Ballerini

Rosalinda Cannavò

Valentina Persia

Samira Lui

Tra gli uomini, invece:

Andrea Dianetti

Antonino Spadaccino

Gilles Rocca

Claudio Lauretta

Francesco Paolantoni

La giuria

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la giuria. Dietro al bancone torneranno Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio (new entry dell’anno scorso) e Giorgio Panariello: con loro, poi, in ogni serata ci sarà un quarto giudice ‘special guest’.