Tale e Quale Show 2022, ecco quando inizia: i concorrenti, il cast ufficiale

Mancano ancora diverse settimane, eppure da giorni non si fa altro che parlare della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma camaleontico di Rai 1 che anche questa volta vedrà al timone il conduttore Carlo Conti. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 30 settembre, quando prenderà il via la trasmissione con tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a trasformarsi e a salire sul palco.

Chi parteciperà a Tale e Quale Show 2022?

Tv Sorrisi Canzoni ha svelato il cast ufficiale della prossima edizione di Tale e Quale Show. Ecco, di seguito, tutti i concorrenti:

Alessandra Mussolini

Valeria Marini

Elena Ballerini

Rosalinda Cannavò

Valentina Persia

Samira Lui

Francesco Paolantoni (il ripetente che si farà guidare dal suo personal coach Gabriele Cirilli)

Antonio Spadaccino

Claudio Loretta

Gilles Rocca

Andrea Dianetti

Quante puntate sono?

Il programma prenderà il via venerdì 30 settembre e terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 per ben 8 puntate, quindi fino, salvo cambiamenti del palinsesto, al 18 novembre (considerando anche la competizione del Torneo dei campioni). In giuria confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.