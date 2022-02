Gilles Rocca: chi è, età, carriera, Instagram, chi è la fidanzata, altezza, L’Isola dei Famosi 2021, Ballando con le Stelle

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli affetti stabili della trasmissione, condotta da Serena Bortone, ci sarà anche Gilles Rocca! Ma conosciamolo meglio!

Gilles Rocca: chi è, età, carriera, Ballando con le stelle

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio del 1983, da genitori titolari di un’azienda di famiglia che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali. E’ un ex calciatore della Primavera della Lazio. Ex perchè, purtroppo, dopo un incidente ha dovuto abbandonare il mondo del calcio. Ma nulla è perduto. Gilles si è avvicinato al mondo del cinema e dal 2005 ha iniziato a recitare in diverse serie televisive, fra cui Don Matteo, Distretto di Polizia e Ris. Nel 2007 ha debuttato sul grande schermo con il film Solo Tre Ore. Da lì un successo dopo l’altro. Gilles, tra l’altro, ha lavorato come tecnico al Festival di Sanremo 2020 ed è stato ripreso durante la lite tra Bugo e Morgan sul palco dell’Ariston: la sua immagine ha subito fatto il giro del web. Gilles ha anche vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Lucrezia Lando.

Gilles Rocca: chi è la fidanzata, vita privata

Gilles Rocca è felicemente fidanzato da con Miriam Galanti, anche lei attrice.