Lucrezia Lando, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: età, carriera, chi è il fidanzato, foto, Instagram e Dario Cassini

La pista di ballo più famosa di sempre è pronta, i concorrenti pure. E stasera ritornerà in onda Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera più amato dal pubblico. Tra i protagonisti in gara, pronto a mettersi in gioco, anche Dario Cassini, che avrà come maestra di ballo la bellissima Lucrezia Lando.

Cosa sappiamo su Lucrezia Lando di Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando è nata il 10 dicembre del 1998 a Bassano del Grappa, sotto il segno del Sagittario. È giovanissima, ma è già una grande ballerina: ha iniziato a 10 anni e ha vinto tantissime competizioni sia nazionali che internazionali, prima di approdare nel cast di Ballando con le Stelle. Prima con Gilles Rocca, poi con Andrea Iannone. E ora al fianco di Dario Cassini.

La partecipazione ad Amici

Di Lucrezia sappiamo che ha partecipato ai casting di Amici 13, ma è nel 2018 che per lei è arrivato il successo a Ballando con le Stelle. Nel 2021, tra l’altro, è arrivata in semifinale con il pilota Andrea Iannone.

Chi è il fidanzato, la storia con Marco De Angelis

Molto riservata sulla sua vita privata, ha sempre smentito una possibile storia con Andrea Iannone. La bella Lucrezia è stata fidanzata con Marco De Angelis, collega e anche lui nel cast di Ballando con le Stelle, ma ad agosto la storia pare sia giunta al capolinea!

Instagram: Lucrezia Lando punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @lucrezialando_official vanta oltre 85 mila followers.