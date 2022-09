Gilles Rocca, chi è la fidanzata Miriam Galanti: età, che lavoro fa, Instagram

Torna il programma più camaleontico di sempre. Stiamo parlando di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1. Tra i partecipanti, pronto a mettersi in gioco a calarsi nei panni di altri artisti, che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo), anche Gilles Rocca. L’attore, ex concorrente di Ballando con le Stelle, felice al fianco della fidanzata Miriam Galanti.

Chi è Miriam Galanti, la biografia

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca, i due stanno vivendo una storia d’amore bellissima da ben 12 anni. Lei è originaria di Mantova, è nata nel 1989 e dalla sua città si è trasferita a Roma per studiare nel Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è diplomata nel 2015. Ha frequentato diversi corsi e ha poi iniziato a lavorare prima a teatro, poi anche in televisione e al cinema. Nel 2009 ha interpretato un piccolo ruolo nella serie tv Don Matteo, poi in Che Dio ci aiuti. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tant’è che nel 2014 ha vinto il Premio di giovane promessa al Festival di Venezia.

Il film Scarlett

Nel 2017 Miriam è stata la protagonista del film Scarlett. Uno dei suoi tanti successi: giovane e già una carriera brillante alle spalle.

Il fidanzamento con Gilles Rocca, la crisi

Miriam e Gilles sono fidanzati da 12 anni e recentemente hanno dovuto superare un periodo di crisi. L’amore, però, ha vinto su tutto e i due sono complici e felici insieme, più forti di prima.

Instagram di Miriam Galanti

Miriam è molto seguita su Instagram. Con il suo account @miriam_galanti vanta oltre 90 mila followers.