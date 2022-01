Dayane Mello: chi è, età, news, fidanzato, figlia, Stefano Sala, l’amicizia con Soleil Sorge, GF Vip, Fazenda, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Oggi arriverà in studio da Silvia Toffanin, pronta a raccontarsi a suoi microfoni, la bellissima modella brasiliana e regina dei reality, Dayane Mello!

Dayane Mello: chi è, età, carriera, l’amicizia con Soleil

Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17 anni ha iniziato una carriera come modella a livello internazionale. Nel 2011 ha prestato la sua immagine per un editoriale della rivista Sportweek ed è stata selezionata per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oréal e Breil. Nel 2014 Dayane ha debuttato nella televisione italiana quando ha partecipato come concorrente alla decima edizione di Ballando con le stelle. Ha partecipato anche alla dodicesima edizione dell’Isola dei famosi e all’ottava edizione di Pechino Express insieme alla modella Ema Kovac.

Dayane Mello: chi è il fidanzato, figlia

Dayane Mello è stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala. La coppia nel 2014 ha avuto una figlia, Sofia. Dayane ha anche avuto una storia con Carlo Beretta. Attualmente Dayane vive a Como con sua figlia Sofia ed è single.

Dayane Mello: Instagram

Dayane Mello su Instagram (profilo ufficiale @dayanemelloreal) è seguitissima: vanta oltre 1 milione di followers.