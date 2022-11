Tale e Quale Show 2022, stasera il torneo dei Campioni: chi partecipa, imitazioni, chi vince

Dopo la vittoria di Antonino Spadaccino, che ha sbaragliato tutti e ha trionfato nella dodicesima edizione di Tale e Quale Show, stasera il programma più camaleontico di sempre torna in onda. E lo fa per la finalissima e per il tanto atteso torneo dei Campioni: sul palco, in diretta, saliranno 12 concorrenti (6 della scorsa stagione e 6 partecipanti di quest’anno). Solo uno di loro, però, trionferà.

Chi partecipa al Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show 2022

Sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saliranno i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione. E cioè:

il vincitore Antonino

Andrea Dianetti

Gilles Rocca

Rosalinda Cannavò

Valentina Persia

Elena Ballerini

Loro, però, se la dovranno vedere con i migliori dell’undicesima:

I Gemelli di Guidonia

Francesca Alotta

Dennis Fantina, che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Pierpaolo Pretelli.

Fuori gara, però, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Le imitazioni e la giuria di venerdì 18 novembre

Top secret, invece, le imitazioni di questa sera. Non sappiamo chi dovranno imitare i protagonisti, nessuna informazione trapela in rete e sui social. Quindi, non ci resta che aspettare la puntata per capire cosa succederà. Quello che è certo è che tutti dovranno convincere la giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.